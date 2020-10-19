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11:01, 19 октября 2020 года В Орловской области зафиксировано 124 новых случая коронавируса Всего за период пандемии заразились 10 484 орловца, выздоровели – 8 016.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2 324 человека.



За сутки COVID-19 победил 31 житель региона, количество смертей не изменилось и осталось на вчерашней отметке в 144 случая.



Всего в стране зафиксированы 15 982 новых факта заболевания COVID-19, 5 328 граждан выздоровели от болезни, скончались 179 человек.





Артём Ежаков



