Нетрезвый водитель спровоцировал аварию в Глазуновке

ДТП произошло накануне в 11:00.

В районе дома №110 по улице Ленина «Ниссан Тиида» врезался в попутную «Ладу Калину». За рулем иномарки находился 58-летний нетрезвый автолюбитель, он никак не пострадал в столкновении. Помощь медиков потребовалась 73-летнему пенсионеру, который управлял отечественной легковушкой и его 67-летней пассажирке. К счастью, госпитализация им не потребовалась.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.