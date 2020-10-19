В Орловском районе не разъехались автолюбительница и байкер

Авария произошла накануне в 13:20.

Инцидент случился в Знаменке, около дома №80 по улице Советской. 39-летняя женщина на «Опель Астра» столкнулась с 26-летним байкером на «Кавасаки», который передвигался без номеров. Мужчине потребовалась помощь врачей, после оказания которой его отпустили.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.