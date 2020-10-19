Попытка обгона на орловской трассе обернулась аварией

ДТП произошло накануне в 13:10.

Двигаясь из Орла в сторону Курска по трассе М-2 «Крым», 28-летняя девушка на Renault Megane при обгоне потеряла управление машиной и врезалась в припаркованный Volkswagen, водитель которого получил травмы, не требующие госпитализации. Столкновение произошло на 453 километре автодороги.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.