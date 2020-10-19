В Орловской области назвали лучшего участкового региона

Подведены итоги второго этапа конкурса «Народный участковый – 2020».

Лауреатом соревнования стал старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев, представляющий ОМВД России по Орловскому району. Теперь он представит нашу область на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября, где посоревнуется за звание «Народного участкового» страны.

Как отмечено в публикации регионального УМВД, это не первый раз, когда Евгений Пантелеев был отмечен наградами. До этого он побеждал на областном этапе конкурса профессионального мастерства и представлял регион на Всероссийском этапе соревнования «Лучший по профессии».