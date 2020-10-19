В Дмитровске Орловской области реализуется проект «Голубь Кантемира»

Дмитровский проект победил во всероссийском конкурсе. В августе было начато благоустройство сразу нескольких общественных пространств, которые в итоге составят единый культурный ансамбль.

Город Дмитровск стал победителем Всероссийского конкурса и получил многомиллионный грант на реализацию проекта «Голубь Кантемира». Полная стоимость проекта по благоустройству - 75 миллионов рублей. Помимо федеральных средств, финансирование обеспечат из регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников. На эти средства будет благоустроено три общественные территории - центральная площадь, площадь напротив школы № 2 имени Дорохова и собственно сквер Дмитрия Кантемира.

Работы по благоустройству ведутся в ежедневном режиме. Фронт работ внушительный. Только тротуарной плитки нужно будет уложить более 6 тысяч квадратных метров. И все по современным технологиям, повышенного срока эксплуатации. Две трети от запланированного подрядчик уже сделал. Одновременно с этим идет монтаж освещения.

Как рассказал глава Дмитровского района Сергей Козин, кроме малых скульптурных форм, в сквере будут установлены две скульптуры «Голубь Кантемира». Планируется и установка памятника Дмитрию Кантемиру.

Установят также 36 лавочек, 4 теневых навеса и систему видеонаблюдения. Идет подготовка основания под укладку рулонного газона.

Такие образом, площадь Кантемира станет ключевым многофункциональным общественным пространством Дмитровска, предназначенным как для ежедневных прогулок, так и для проведения праздников, тематических фестивалей и общегородских мероприятий. Срок выполнения всех работ по контракту - 30 ноября. Но подрядчик намерен, если позволит погода, сдать объект досрочно - до конца октября.