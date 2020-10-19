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11:47, 19 октября 2020 года

В Дмитровске Орловской области реализуется проект «Голубь Кантемира»

Дмитровский проект победил во всероссийском конкурсе. В августе было начато благоустройство сразу нескольких общественных пространств, которые в итоге составят единый культурный ансамбль.


Город Дмитровск стал победителем Всероссийского конкурса и получил многомиллионный грант на реализацию проекта «Голубь Кантемира». Полная стоимость проекта по благоустройству - 75 миллионов рублей. Помимо федеральных средств, финансирование обеспечат из регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников. На эти средства будет благоустроено три общественные территории - центральная площадь, площадь напротив школы № 2 имени Дорохова и собственно сквер Дмитрия Кантемира. 
 
Работы по благоустройству ведутся в ежедневном режиме. Фронт работ внушительный. Только тротуарной плитки нужно будет уложить более 6 тысяч квадратных метров. И все по современным технологиям, повышенного срока эксплуатации. Две трети от запланированного подрядчик уже сделал. Одновременно с этим идет монтаж освещения.
 
Как рассказал глава Дмитровского района Сергей Козин, кроме малых скульптурных форм, в сквере будут установлены две скульптуры «Голубь Кантемира». Планируется и установка памятника Дмитрию Кантемиру.
 
Установят также 36 лавочек, 4 теневых навеса и систему видеонаблюдения. Идет подготовка основания под укладку рулонного газона.
 
Такие образом, площадь Кантемира станет ключевым многофункциональным общественным пространством Дмитровска, предназначенным как для ежедневных прогулок, так и для проведения праздников, тематических фестивалей и общегородских мероприятий. Срок выполнения всех работ по контракту - 30 ноября. Но подрядчик намерен, если позволит погода, сдать объект досрочно - до конца октября.



Оксана Гранн
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