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11:59, 19 октября 2020 года Орловский Красный мост снова ищет подрядчика Мэрией областной столицы инициированы новые торги.







Предыдущий поиск подрядчика, казалось, завершился успехом – несмотря на признание аукциона несостоявшимся, единственная заявка от московской компании «ФЛАН-М» соответствовала всем требованиям, и в городской администрации даже объявили о заключении соглашения с москвичами, однако затем все снова застопорилось. Как следует из новой заявки , сумма контракта не изменилась – она все также составляет почти полтора миллиарда рублей. Заинтересованные в соглашении подрядчики должны откликнуться до 26 октября – в этот же день будет проведен аукцион. Если с этой попытки все закончится успешно, то реконструкция многострадального моста по плану начнется 30 ноября этого года и закончится 18 ноября 2022 года.





Артём Ежаков



