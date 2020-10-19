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12:37, 19 октября 2020 года

В Орле проверяют соблюдение санэпидтребований в общественном транспорте

Сегодня в регионе выявлено 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В данный момент в Орловской области от коронавируса лечатся 2324 человека. Поэтому в регионе продолжаются рейды в торговых центрах, объектах общепита и общественном транспорте. В одном из них побывал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


Практически ни один из рейдов по соблюдению масочного режима не обходится без протоколов. Рейды проводятся практически каждый день. Те или иные санэпиднарушения выявляются в торговых центрах, объектах общепита и общественном транспорте. Специалисты отделов АТК, управления Роспотребнадзора, полицейские - ведомства работают сообща.
 
Водители орловских маршруток признаются, что работают в среднем по 12 часов в сутки. Пассажиропоток большой. И на просьбу соблюдать масочный режим люди реагируют по-разному.
 
О том, что требование носить маски игнорируют и пассажиры общественного транспорта, и сами перевозчики, говорят практически на каждом заседании регионального штаба по ситуации с коронавирусом. Губернатор давал поручения усилить контроль за работой перевозчиков, а в случае повторных нарушений санэпидтребований - расторгать муниципальные контракты. Пока до этого не дошло.
 
Антон Чупахин, начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На данный момент всё-таки максимально - это штрафные санкции. У нас несколько судебных заседаний уже прошло. К сожалению, суды не всегда поддерживают нас. Мы всё равно пытаемся доказать свою правоту, будет подавать апелляции на некоторые судебные решения. В любом случае штрафных санкций, я думаю, перевозчики избежать не смогут, потому что нарушения очевидны».
 
По итогам этого рейда было составлено 2 протокола на водителей, 8 - на перевозчиков как на юридических лиц, и 4 - на пассажиров.



Антон Киселёв
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