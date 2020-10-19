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13:05, 19 октября 2020 года Коронавирус: статистика заболеваний в Орловской области Мониторинг ситуации ведут региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 5330 жителей Орла, 1210 зараженных – в Орловском районе, 702 обнаруженных случая – в городе Мценске и Мценском районе, 545 – в Ливнах, 325 – в Урицком районе, 293 – в Болховском районе, 227 − в Ливенском районе, 197 – в Дмитровском районе, 144 – в Новодеревеньковском районе, 135 – в Свердловском районе, 129 – в Хотынецком районе, 130 – в Кромском районе, 123 – в Покровском районе, 117 – в Малоархангельском районе, 116 – в Залегощенском районе, 95 − в Верховском районе, 116 – в Колпнянском районе, 85 – в Новосильском районе, 84 – в Должанском районе, 78 – в Глазуновском районе, 74 – в Шаблыкинском районе, 73 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе – сообщает региональный оперштаб.









Артём Ежаков



