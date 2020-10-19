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13:20, 19 октября 2020 года В следующем году в Орле появится новый водопровод Его смонтируют на участке от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина.





Начало строительства запланировано на 2021 год. Стоимость работ составит 79 миллионов 700 тысяч рублей.

К 2024 году регион получит 5 сооружений водоснабжения – два водопровода в областной столице, один из которых уже готов, а также 3 водоочистные станции на Окском и Комсомольском водозаборных узлах в Орле и на аналогичном объекте в Кромах – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



