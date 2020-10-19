В Орле состоялась презентации книги «Переплеты генерала Ермолова»

Автор книги - москвичка, главный библиограф научной библиотеки Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Анна Маркова.

Личная библиотека знаменитого полководца Алексея Ермолова составляет почти 8 тысяч экземпляров. Оказывается, кроме военного дела, чтение и библиография были любимым занятием прославленного генерала. Причем, он прекрасно разбирался в переплетном деле.



В Орле состоялась презентация книги-каталога Анны Марковой, которая проходила в онлайн-режиме.



Анна Маркова, главный библиограф Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: «Это первое приближение к полной публикации каталога библиотеки Ермолова, в этом издании подробно описаны только 68. Это основные типы книжных переплетов».



На связь с Орлом вышла научный редактор этого издания, которая рассказала, что работа над каталогом библиотеки Ермолова практически завершена и требует только научной редактуры. А представленная книга - первая попытка систематизировать наследие Ермолова.



Анна Маркова, главный библиограф Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: «Я была рада впервые приступить к ее научному изучению, сами переплеты очень красивые и сделаны необычно с технической точки зрения».



Две трети библиотеки Ермолова составляют книги на французском языке, самые старые издания относятся к середине 17 века. Религия, искусство, военная история, философия, саперное дело, античная литература - вот то, к чему питал страсть блестящий военный своего времени. Особенно увлекся он обустройством своего книжного собрания, когда в 1827 году вышел в отставку и жил имении под Орлом.



Дмитрий Моисеев, директор областного краеведческого музея: «Мы узнаем о нашем соотечественнике, о нашем земляке Алексее Петровиче с несколько другой стороны - как известного книголюба. Более того, его переплетная мастерская была известна на всю Россию, и сам он занимался переплетным делом».



Сегодня все собрание Ермолова находится в библиотеке московского университета, его отразили в главном каталоге и даже сохранили владельческую расстановку. Анна Маркова, как автор нового издания, огромное внимание уделила переплетам книг и тому, кто их изготавливал.



Анна Маркова, главный библиограф Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: «Я счастлива, что в архивах удалось найти имя переплетчика, который работал вместе с Ермоловым. Его звали Иван Осипов, и он из Орла».



Кроме того, Анна Маркова рассказала о дарственных надписях на книгах, например от Василия Жуковского и Дениса Давыдова, о личных знаках помечающих страницы и переплеты, о разделах генеральской библиотеки. Книга «Переплеты генерала Ермолова» (6+) останется в краеведческом музее. Несколько экземпляров передадут в библиотеку Бунина и областной архив.