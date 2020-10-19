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14:19, 19 октября 2020 года Пикники и горящие окурки стоили орловцам больше 70 тысяч рублей Статистику штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности в лесу озвучили на совещании в областной администрации.





Как отметил начальник управления лесами региона Игорь Лебедев, в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах составлено 24 административных протокола по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» на сумму 71 тыс. рублей.



Например, за поджог на территории Дмитровского лесничества, переросший в пожар размером в полтора гектара, наказали родителей ответственного за это подростка. Глупость чада обошлась им в 21 тысячу рублей.



Также на совещании отметили обновление парка спецтехники для борьбы с лесными возгораниями. На 18 миллионов рублей в этом году закупили 15 единиц таких машин, среди которых 2 малых лесопатрульных комплекса, 5 тракторов МТЗ-82, 3 лесопатрульных автомобиля, 4 квадрокоптера и другая техника – отмечено в сообщении регионального правительства.





Артём Ежаков



