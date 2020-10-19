понедельник 19.10.2020 16:08:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:19, 19 октября 2020 года

Пикники и горящие окурки стоили орловцам больше 70 тысяч рублей

Статистику штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности в лесу озвучили на совещании в областной администрации.


Как отметил начальник управления лесами региона Игорь Лебедев, в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах составлено 24 административных протокола по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» на сумму 71 тыс. рублей.

Например, за поджог на территории Дмитровского лесничества, переросший в пожар размером в полтора гектара, наказали родителей ответственного за это подростка. Глупость чада обошлась им в 21 тысячу рублей.

Также на совещании отметили обновление парка спецтехники для борьбы с лесными возгораниями. На 18 миллионов рублей в этом году закупили 15 единиц таких машин, среди которых 2 малых лесопатрульных комплекса, 5 тракторов МТЗ-82, 3 лесопатрульных автомобиля, 4 квадрокоптера и другая техника – отмечено в сообщении регионального правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.