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14:45, 19 октября 2020 года «Орловский энергосбыт» ведёт очный приём только по предварительной записи Мера принята в соответствии с рекомендациями регионального оперштаба по недопущению распространения коронавируса.





Запись открыта на официальном сайте компании. Те, у кого нет доступа к интернету, могут записаться через контактный центр по телефону (4862) 25-55-77. В офисы допускаются только посетители в масках и после проверки температуры тела. Однако в целях безопасности «Орловский энергосбыт» просит жителей региона воздержаться от посещения офисов компании .



Решать вопросы энергетики предлагают дистанционно – с помощью онлайн-сервисов: на сайте, в личном кабинете и в официальной группе ВКонтакте.





Татьяна Напольских



