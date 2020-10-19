Главная » Новости



14:46, 19 октября 2020 года Безопасность орловских дорог оценили в 50 миллионов рублей Теперь городские власти ищут подрядчика, который выполнит работы.





В рамках соглашения, оцененного почти в 50,5 миллионов рублей, будущий подрядчик обеспечит бесперебойную работу и сохранность средств регулировки и безопасности дорожного движения орловской улично-дорожной сети.



У заинтересованных в сделке подрядчиков есть время до 27 октября, чтобы откликнуться на предложение. Аукцион состоится через 2 дня с момента окончания подачи заявок – 29 октября. Потенциальный контракт будет рассчитан на весь 2021 год – отмечено в тендере, размещенном на электронной торговой площадке.





Артём Ежаков



