Больше сотни орловцев вернули с кредитных каникул

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14:48, 19 октября 2020 года
Больше сотни орловцев вернули с кредитных каникулУ них были ошибки в оформлении документации.
От 117 работодателей Орловщины требовались бумаги, подтверждающие падение дохода на треть или более процентов, однако в срок их не предоставили, в связи с чем их кредитные каникулы были аннулированы.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка, включая «отказников», льготы предоставили для 773 заявителей, что позволило бы им сэкономить более полумиллиарда рублей – всего 576,5 миллионов.
Артём Ежаков