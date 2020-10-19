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14:48, 19 октября 2020 года Больше сотни орловцев вернули с кредитных каникул У них были ошибки в оформлении документации.





От 117 работодателей Орловщины требовались бумаги, подтверждающие падение дохода на треть или более процентов, однако в срок их не предоставили, в связи с чем их кредитные каникулы были аннулированы.



Как сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка, включая «отказников», льготы предоставили для 773 заявителей, что позволило бы им сэкономить более полумиллиарда рублей – всего 576,5 миллионов.





Артём Ежаков



