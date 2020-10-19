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15:42, 19 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Остановка по требованию проверяющих. В Орле протоколы составляют не только на водителей, но и на пассажиров.



- Профессиональный праздник - на боевом посту. Тайны следствия для нас приоткрыли орловские криминалисты.



- Патрулирование лесов и закупка спецмашин. Региону удается не допустить огненных ЧП.



- На каком этапе дмитровский «Голубь Кантемира»?



- Чем любил заниматься в свободное время прославленный генерал Ермолов?



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