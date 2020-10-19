Следственный комитет займется гибелью орловского рабочего на производстве

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14:50, 19 октября 2020 года
Следственный комитет займется гибелью орловского рабочего на производствеПо факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагический эпизод произошел накануне. 50-летний мужчина занимался кровельными работами на стройке СК «Лаврово», где сорвался с высоты в 3,5 метров, упав на бетон. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Погибший являлся сотрудником ООО «СК Олимп 46» – сообщает сайт регионального СУ СК.
Артём Ежаков