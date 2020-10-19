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Главная » Новости

15:35, 19 октября 2020 года

Орловская медицина дополнительно получит почти 43 миллиона рублей

Соответствующие распоряжения подписаны региональным правительством.


Средства пойдут на многие цели сферы здравоохранения – от ремонта больниц до закупки лекарств.

Дополнительное финансирование предполагает закупку нового оборудования. Его получат зубные врачи – 4,1 миллионов рублей будут направлены областной стоматологической поликлинике. На эти же цели НКМЦ имени З. И. Круглой выделят 1,9 миллионов рублей. Ремонт и закупка инструментария предусмотрена для организации ПЦР-лаборатории на базе ООКБ – это обойдется в 244 тысячи рублей.

На починку крыш двух корпусов в орловском тубдиспансере будет направлено 3,75 миллионов. Кровля в больнице им. Боткина будет стоить 3,1 миллионов. Ремонт системы электроснабжения в онкологическом диспансере оценен в более чем 2 миллиона рублей.

На лекарства льготникам дополнительно выделят 3,4 миллиона рублей.

Основная часть средств – 25,1 миллионов – уйдет на финансирование мер по борьбе с коронавирусом – сообщает сайт регионального правительства.


Артём Ежаков
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