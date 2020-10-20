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16:08, 19 октября 2020 года Орловские приставы взыскали четверть миллиона рублей с виновника аварии Деньги пришлось забирать принудительно.





Должник не сильно торопился оплатить 250 тысяч рублей морального вреда, нанесенного в результате дорожно-транспортного происшествия. Тогда специалисты областного УФССП обратили взыскание на банковские счета мужчины и запретили ему регистрационные действия с недвижимостью.



Последнее возымело эффект – долг был полностью погашен. Дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор – сообщает сайт областной службы судебных приставов.





Артём Ежаков



