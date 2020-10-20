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16:10, 19 октября 2020 года В Орле подвели итоги проведения экзаменационной кампании На совещании в областной администрации, которое прошло в онлайн-режиме, отметили как успехи, так и проблемы, которые нужно решить.





Экзаменационная кампания этого года имела свои особенности из-за пандемии. Во-первых, аттестаты получили все выпускники еще до проведения ЕГЭ, а экзамены сдавали лишь, те, кто планировал поступление в высшее учебное заведение.



На экзаменах изменилась схема рассадки - как выпускников, так и экспертов. При входе в пункт приема экзаменов проводилась термометрия.



Переход на дистанционный формат изменил и процедуру подачи апелляции. Она проходила в онлайн-режиме. Но, несмотря на все сложности экзаменационной кампании 2020 года, средний балл ЕГЭ по восьми предметам стал больше по сравнению с прошлым годом, в два раза увеличилось число стобалльников, а 41% работ признаны высокобалльными.



Но, как отметили сегодня на совещании, есть проблемы, требующие решения. Так, более 5% выпускников не сдают математику профильного уровня на протяжении уже трех лет. Увеличилось число не сдавших ЕГЭ по истории и информатике на 2,5%. Было принято решение до 1 декабря разработать и подготовить предложения для исправления ситуации. Уже известно, что педагоги, чьи выпускники показали низкие результаты, получат адресную помощь в повышение квалификации.



Также в этом году Орловщина будет принимать участие в апробации ЕГЭ по информатике. Как отметили на совещании, здесь справятся своими силами. Однако для проведения экзамена понадобится больше техники, которую предстоит закупить. Всего необходимо оснастить около 500 мест.



Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, в Министерство просвещения и Рособрнадзор внесено предложение с просьбой разрешить проведение ЕГЭ по информатике в два дня. Таким образом, количество рабочих мест, которые будет нужно оснастить, сократится до 297, а сумма составит около 13,5 миллионов.





Анна Вайсергисер



