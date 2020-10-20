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16:12, 19 октября 2020 года Футболисты ОГУ имени Тургенева провели четыре игры за неделю в двух разных турнирах Именно студенческая команда составляет костяк ФК «Орел», который в минувшую субботу провел в Нововоронеже с местным «Атомом» матч Первенства союза футбольных федераций «Центр». Итог – поражение нашей команды 0:2





На прошлой неделе футболисты ОрелГУ провели три матча возобновлённого сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Игры состоялись в Ростове-на-Дону. В трех матчах наша команда сумела добыть только одно очко. Проигрывая по ходу встречи два мяча хозяевам поля – футболистам Южного федерального университета - наша команда сумела завершить матч вничью 3:3. Игры против футболистов из Грозного и Смоленска наша команда проиграла с общим счетом 0:5.



Следующие матчи Национальной студенческой футбольной лиги орловцы проведут в начале ноября вновь в Ростове. Соперниками орловцев станут футболисты Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани.





Анастасия Дорохова



