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17:27, 19 октября 2020 года Орловская земля станет экспонатом петербургского музея Наш регион присоединяется к Всероссийской памятной акции «Земля доблести».





Почва с мест кровопролитных боев Великой Отечественной войны на Орловщине будет собрана в гильзу 45-миллиметрового артиллерийского снаряда. На нее поместят памятную табличку и запечатают сургучом, после чего в декабре этого года передадут в петербургский Музей боевого братства – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



