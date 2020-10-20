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17:29, 19 октября 2020 года Социальная поддержка орловцев в следующем году может быть урезана Этот вывод следует из планов распределения средств региональной казны.





По данным областного департамента социальной защиты, законопроект «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подразумевает дотацию на эти расходы в следующем году в размере свыше 3 миллиардов 800 миллионов рублей, в то время как необходимо больше 5 миллиардов 200 миллионов.



Поддержка социально ориентированных общественных объединений в этот период по плану составит 10 миллионов 300 тысяч рублей – отмечено в сообщении облсовета.





Артём Ежаков



