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Главная » Новости

17:29, 19 октября 2020 года

Социальная поддержка орловцев в следующем году может быть урезана

Этот вывод следует из планов распределения средств региональной казны.


По данным областного департамента социальной защиты, законопроект «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подразумевает дотацию на эти расходы в следующем году в размере свыше 3 миллиардов 800 миллионов рублей, в то время как необходимо больше 5 миллиардов 200 миллионов.

Поддержка социально ориентированных общественных объединений в этот период по плану составит 10 миллионов 300 тысяч рублей – отмечено в сообщении облсовета.


Артём Ежаков
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