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17:48, 19 октября 2020 года В орловской мэрии отчитались об экологическом месячнике Уборка города продолжится до 31 октября.





В данный момент силами 170 трудовых и образовательных коллективов достигнуты следующие показатели: зелёные зоны очищены от мусора на протяжении 6,4 гектаров, убрано свыше 8 километров речных берегов, облагорожена почти 221 тысяча квадратных метров дворов и улиц, а также 34,5 километров улично-дорожной сети.



За время с начала экологического месячника, силами уборщиков вывезено 348 кубометров отходов и ликвидированы семь несанкционированных свалок.



Вдобавок к 120 новым деревьям в Разградском парке, в Орле посадили 60 кустарников и 72 дерева – сообщает сайт орловской администрации.





Артём Ежаков



