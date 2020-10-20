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18:44, 19 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал о преображении сквера Комсомольцев Глава региона в соцсетях отметил, что «уже к концу года парк Комсомольцев войдет в строй как ещё одна «точка притяжения».





Андрей Клычков:«Каким должен быть парк в центре города, расположенный рядом с одним из ведущих учреждений высшего образования страны, опорным вузом региона? Современным, удобным для родителей и детей, проживающих рядом, комфортным для студентов, с зелёной зоной, где можно отдохнуть в перерывах между парами или заняться спортом. Все эти критерии легли в основу проекта по благоустройству сквера Комсомольцев. Напомню, что первый этап работ уже выполнен. Приятно, что сегодня эта часть парка активно используется орловчанами, а дети с большим удовольствием играют на детской площадке. Теперь преображается и территория у главного корпуса ОГУ. На сегодняшний момент ведётся второй этап благоустройства. Рабочие обновляют прогулочные полосы и газонные локации: в единую тропиночную сеть укладывается тротуарная плитка, монтируется освещение, устанавливаются лавочки. Также здесь появится спортивная площадка с тренажерами, настоящая территория активного досуга. Завершит ландшафтный дизайн посевной газон, который придаст парку стильный и ухоженный вид. Уже к концу года парк Комсомольцев войдет в строй как ещё одна «точка притяжения» города студентов, востребованное общественное пространство для жителей и гостей областной столицы».









Орловское Информбюро



