Главная » Новости



21:20, 19 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Новое оборудование в больницах региона и еще одна ПЦР-лаборатория. Какие меры борьбы с коронавирусом принимаются?



- Требования одинаковые и к водителям, и к пассажирам. Но почему масочный режим соблюдается не всегда и не везде?



- Орловская земля станет экспонатом петербургского музея. Регион присоединился к Всероссийской акции.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



