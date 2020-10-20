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06:53, 20 октября 2020 года Орловцев просят о помощи в борьбе с наркотиками На территории региона проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».





Полицейские призывают граждан сообщать информацию о незаконном обороте запрещенных веществ в органы внутренних дел и другие ведомства по борьбе с наркотиками. Человек, поделившийся сведениями, вправе рассчитывать на анонимность.



Сообщить данные о наркопреступлениях или получить консультацию по лечению и реабилитации наркозависимых можно, обратившись по телефонам:



Телефон доверия Управления МВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56;



БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03;



Молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.



Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» продлится с 19 по 30 октября – говорится в публикации регионального УМВД.





Артём Ежаков



