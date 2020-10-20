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07:56, 20 октября 2020 года Орловцы услышат Бунинские чтения на открытом воздухе Горожан приглашают на литературно-музыкальный пленэр, посвященный 150-летию знаменитого писателя и поэта.





Мероприятие начнется 22 октября в 12:00, у памятника Бунину. Во время пленэра «Путь правды и любви» гости услышат романсы на стихи поэта, отрывки из его творчества, монологи и постановки – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



