Главная » Новости



07:29, 20 октября 2020 года Орловские «Волонтеры Победы» пообщаются с коллегами Для них будет организован Международный форум.





Мероприятие продлится два дня – с 31 октября по 1 ноября. Участники движения «Волонтеры Победы» подведут итоги своей работы и распланируют свою деятельность на пять лет вперед, а также организуют образовательные мероприятия по повышению эффективности волонтёрской деятельности и личных навыков добровольцев.



Для участия приглашаются главы местных и региональных отделений «Волонтеров Победы», активисты, руководители школьных отрядов и общественных центров в вузах и ссузах.



Трансляцию проведут на видеохостинге YouTube. Для участия необходима регистрация на сайте волонтёрыпобеды.рф. Допускаются только люди от 14 лет – сообщает сайт пресс-службы регионального правительства.





Артём Ежаков



