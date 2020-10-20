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09:01, 20 октября 2020 года Скоро в поселке Шахово откроется фельдшерско-акушерский пункт В новом ФАПе пациентов начнут принимать уже в конце года.





Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 9 населенных пунктов, а это более 1500 человек, в том числе 230 детей. Новый ФАП - это современное здание, где есть отдельные кабинеты для прививок, проведения процедур, стерилизации и хранения медикаментов. Также новый медпункт оснащен и современным медицинским оборудованием. Как рассказала фельдшер Любовь Дядченко, появились два автоклава, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, анализатор параметров крови.





Татьяна Тимохина



