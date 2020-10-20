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20:42, 19 октября 2020 года В Орловской области стало больше ковидных коек Пока речь идет о сотне дополнительных мест для лечения больных.





Информация о том, что в регионе стало почти на 100 больше коек для лечения больных коронавирусом, прозвучала сегодня в рамках прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в соцсетях.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За минувшую неделю мы смогли увеличить почти на 100 количество ковидных коек. Сейчас всего – 1133. 10 процентов из них свободны. Могу сказать, что все койки можно сосчитать по пальцам. И говорить о том, что свободных коек достаточно, я бы не стал. Наступает тот момент, что нужно смотреть, кого и как госпитализировать. Никто не думал, что будут такие темпы прироста».





Анастасия Дорохова



