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20:57, 19 октября 2020 года Андрей Клычков о школьных каникулах: «Все пока в плановом режиме» Цифры привел губернатор Орловской области в рамках своего эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из 359 школ одна полностью закрыта на карантин, в 27 школах 53 класса на карантине. 112 детей по коронавирусу, 5300 – по другим заболеваниям. Из 296 детских садов два – закрыты на карантин, в 4-х садах 4 группы закрыты. В дошкольных учреждениях 12 детей – по коронавирусу, 2069 по другим заболеваниям не посещают детский сад. Мы обсуждали вопросы каникул. Все они продлятся 7-9 дней, даты варьируются в зависимости от района. Все в плановом режиме, других решений пока не принимали».





Анастасия Дорохова



