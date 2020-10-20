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21:01, 19 октября 2020 года Андрей Клычков о приоритетности тестирования на коронавирус: «В первую очередь – «контактные» Сегодня, несмотря на заболевание коронавирусной инфекцией, губернатор Орловской области провел очередной эфир в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы весной начинали с 200 тестов в сутки, сейчас уже делается 1800 тестов силами Роспотребнадзора, наших и частных лечебных учреждений. Я понимаю, что этого не хватает. Сейчас все с температурой идут пытаться сдавать тест. Сейчас мы физически не можем позволить сделать. В первую очередь – «контактные». По ним также сбои есть, необходимо выстроить систему тщательнее».





Анастасия Дорохова



