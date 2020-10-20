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21:07, 19 октября 2020 года Андрей Клычков вступился за орловских врачей Тема госпитализации больных была поднята сегодня в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Приходят люди, говорят – положите меня в больницу. Да, температура есть – один из симптомов коронавируса. Но это не так просто все. Сегодня в разы увеличилось количество вызовов скорой помощи. Я благодарен врачам, которые вновь на передовой. Многие говорят «врачи плохо работают». Но я бы предложил им поработать сутками, прежде чем что-то такое говорить. Да, где-то приходится задействовать коридоры. Но это лучше, чем не лечить человека вообще. Сейчас задача, стоящая перед нами, – максимально увеличивать коечный фонд».





Анастасия Дорохова



