Иномарка влетела под прицеп грузовика в Орловской области

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10:43, 20 октября 2020 года
Иномарка влетела под прицеп грузовика в Орловской областиАвария произошла накануне в 22:15.
Следуя из Тамбова в сторону Орла, 40-летняя женщина за рулем Škoda врезалась в полуприцеп попутного Mercedes-Benz Actros, в результате чего автолюбительнице потребовалось амбулаторное лечение. Столкновение произошло на 5 километре трассы «Орел-Тамбов».
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков