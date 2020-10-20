Иномарка влетела под прицеп грузовика в Орловской области

Авария произошла накануне в 22:15.

Следуя из Тамбова в сторону Орла, 40-летняя женщина за рулем Škoda врезалась в полуприцеп попутного Mercedes-Benz Actros, в результате чего автолюбительнице потребовалось амбулаторное лечение. Столкновение произошло на 5 километре трассы «Орел-Тамбов».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.