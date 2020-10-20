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10:53, 20 октября 2020 года В Ливнах вынесли наказание распространителю наркотиков Орловец оказался на скамье подсудимых за покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.





Вместе с подельниками 35-летний житель областной столицы попытался сбыть синтетический наркотик в крупном размере, однако попытка продажи была пресечена полицейскими.

Ливенский районный суд вынес мужчине приговор в виде 7 лет 20 дней колонии строгого режима. Дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство – сообщает сайт региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



