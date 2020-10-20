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11:07, 20 октября 2020 года Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на должность мэра Орла Комиссия предложила на рассмотрение горсовета двух претендентов. Это глава администрации Орловского района Юрий Парахин и глава регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов.





Накануне три кандидата - глава администрации Орловского района Юрий Парахин, глава регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов и заместитель директора Среднерусского института управления Алексей Мельников - защищали перед комиссией программы развития областного центра на ближайшие пять лет. По результатам выступление комиссия оставила двух претендентов – Парахина и Филонова. Окончательный выбор депутаты горсовета сделают на октябрьской сессии. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Программа, над которой я работал, основана на мнениях людей, пожеланиях людей, на тех критических проблемах, которые существуют у нас в городе. Это общественный транспорт, это ЖКХ, это вопросы переселения, вопросы капитального ремонта, это вопросы тротуаров и дорог, вопросы доступной среды». Юрий Парахин, глава администрации Орловского района: «Я хотел бы встретиться со всеми фракциями. Уже провел переговоры с фракцией КПРФ и фракцией «Единой России». Планирую уже на этиой и на следующей неделе провести встречи с фракциями в преддверии сессии городского совета».





Антон Киселёв



