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11:47, 20 октября 2020 года Залегощенская прокуратура вступилась за орловского сироту После вмешательства ведомственного органа юноша получил жилплощадь.





Парню по закону должно было быть предоставлено жильё. Свой статус сироты он получил со смертью обоих родителей, а четыре года назад встал на учет для получения своей квартиры. Но, отпраздновав совершеннолетие, юноша не смог въехать в свой новый дом. Тогда в дело вмешался прокурор – он обратился в суд с иском к Залегощенской районной администрации, и инстанция встала на сторону сироты – сейчас он уже получил благоустроенную квартиру, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Артём Ежаков



