Перелом носа юного орловца суд оценил в 30 тысяч рублей

Мать ребёнка рассматривала моральный ущерб в полмиллиона.

Мальчик травмировался в июле прошлого года на прогулке в детском саду. Он ударился носом до крови, но воспитатель не сообщила об этом никому. Лишь чуть позже она рассказала матери ребенка о носовом кровотечении ребенка.



Как оказалось, у мальчика был перелом. На лечение ушло два месяца, и оно проходило очень тяжело. Кроме этого, у травмы оказались последствия – головные боли, кровь, панический страх и тревоги.



Иск был подан к дошкольному образовательному учреждению, орловской мэрии и региональному департаменту образования. Советский районный суд лишь частично удовлетворил требования – моральный вред был оценен в 30 тысяч рублей – сообщает сайт инстанции.