Перелом носа юного орловца суд оценил в 30 тысяч рублей

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11:52, 20 октября 2020 года
Перелом носа юного орловца суд оценил в 30 тысяч рублейМать ребёнка рассматривала моральный ущерб в полмиллиона.
Мальчик травмировался в июле прошлого года на прогулке в детском саду. Он ударился носом до крови, но воспитатель не сообщила об этом никому. Лишь чуть позже она рассказала матери ребенка о носовом кровотечении ребенка.
Как оказалось, у мальчика был перелом. На лечение ушло два месяца, и оно проходило очень тяжело. Кроме этого, у травмы оказались последствия – головные боли, кровь, панический страх и тревоги.
Иск был подан к дошкольному образовательному учреждению, орловской мэрии и региональному департаменту образования. Советский районный суд лишь частично удовлетворил требования – моральный вред был оценен в 30 тысяч рублей – сообщает сайт инстанции.
Артём Ежаков