В поселках Орловщины облагораживают дворовые территории

Программа формирования современной городской среды на территории Орловской области действует уже третий год. В поселке Шахово за это время облагорожено восемь дворов. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина побывала в одном из них.

Как только жильцы домов № 5 и № 6 по ул. Победы в поселке Шахово узнали о возможности войти в программу комфортной городской среды, сразу провели собрание и приняли решение.



Благодаря участию в программе они получили отремонтированный двор, парковку, дорожки, новые скамейки и урны. Почти миллион рублей из федерального бюджета и дорожного фонда Орловской области ушли на укладку асфальта, новое освещение, лавочки и благоустройство. А как только стало возможным, жители и сами включились в облагораживание своего двора. Теперь двор и украшен цветами и огорожен забором для безопасности малышей. Построили и беседку. На строительство потратить накопления по статье «Текущий ремонт». Теперь есть место, где собраться и будни и праздники. Кстати, теперь самое время бороться за звание лучшего двора.



Впрочем, в Шахово необлагороженных дворовых территорий осталось не так много.



Андрей Кузнецов, глава Шаховского сельского поселения: «Остается три дворовые территории. И венцом программы будет ремонт общественной территории по улице Победы. Я знаю, что в области разрабатывается программа о соединение междворовых пространств, мы будем пытаться участвовать».



Госпрограмма «Формирование современной городской среды» рассчитана до 2024 года. Руководство поселения и жители Шахово надеются, что за это время успеют привести поселок порядок.