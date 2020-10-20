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12:20, 20 октября 2020 года

В поселках Орловщины облагораживают дворовые территории

Программа формирования современной городской среды на территории Орловской области действует уже третий год. В поселке Шахово за это время облагорожено восемь дворов. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина побывала в одном из них.


Как только жильцы домов № 5 и № 6 по ул. Победы в поселке Шахово узнали о возможности войти в программу комфортной городской среды, сразу провели собрание и приняли решение. 
 
Благодаря участию в программе они получили отремонтированный двор, парковку, дорожки, новые скамейки и урны. Почти миллион рублей из федерального бюджета и дорожного фонда Орловской области ушли на укладку асфальта, новое освещение, лавочки и благоустройство. А как только стало возможным, жители и сами включились в облагораживание своего двора. Теперь двор и украшен цветами и огорожен забором для безопасности малышей. Построили и беседку. На строительство потратить накопления по статье «Текущий ремонт». Теперь есть место, где собраться и будни и праздники. Кстати, теперь самое время бороться за звание лучшего двора.
 
Впрочем, в Шахово необлагороженных дворовых территорий осталось не так много. 
 
Андрей Кузнецов, глава Шаховского сельского поселения: «Остается три дворовые территории. И венцом программы будет ремонт общественной территории по улице Победы. Я знаю, что в области разрабатывается программа о соединение междворовых пространств, мы будем пытаться участвовать».

Госпрограмма «Формирование современной городской среды» рассчитана до 2024 года. Руководство поселения и жители Шахово надеются, что за это время успеют привести поселок порядок.



Татьяна Тимохина
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