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12:45, 20 октября 2020 года

Роспотребнадзор: более 80% орловцев, заболевших коронавирусом, не носили маски

Такая информация прозвучала накануне на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского облсовета.


Как следует из представленной Роспотребнадзором информации, при сборе эпидемиологического анамнеза у 3 373 заболевших в сентябре-октябре 2020 года установлено, что более 80 % из числа опрошенных не использовали средства индивидуальной защиты при поездках в общественном транспорте, такси, при посещении торговых центров, ярмарок и рынков, предприятий торговли, иных общественных мест. 
 
Заболевшие также признались, что не соблюдали социальную дистанцию при посещении мест массового скопления людей, в том числе при посещении предприятий торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами, организаций, оказывающих банковские, почтовые, медицинские услуги, парков, скверов и иных мест массового скопления людей.
 
Сейчас на территории региона Роспотребнадзором ведется мониторинг ситуации совместно с представителями органов УМВД, нацгвардии и департаментов администрации Орловской области. За неделю проведён мониторинг 134 объектов.



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