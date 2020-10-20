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12:50, 20 октября 2020 года Создание мобильного госпиталя для орловцев, больных коронавирусом, пока не планируется Об этом на брифинге сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «В настоящее время необходимая работа по подготовке коечного фонда в регионе ведется, койки в наличии имеются, и в дальнейшем тот план, который есть в регионе, на ближайшие недели обеспечивает достаточное количество коечного фонда. Федеральным центром ситуация в регионах отслеживается, и в случае если по их мнению в регионах недостаточно соответствующих мощностей, и ситуация может пойти по негативному сценарию, естественно, решение будет приниматься федеральным центром. Мы видим что ситуация у нас, несмотря на напряжение и проблемы, не самая худшая». Также глава департамента здравоохранения отметил, что на данный момент в регионе свободными остаются всего 10 процентов ковидных коек.





Артём Ежаков



