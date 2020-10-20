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12:55, 20 октября 2020 года Орловские аптеки имеют нужный запас лекарств против коронавируса Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «По мониторингу, который проводится, в том числе и департаментом, медикаменты, которые в основном используются для лечения внебольничных пневмоний и коронавируса, – это противовирусные препараты, антибактериальные, жаропонижающие – все они имеются в наличии в аптечных сетях, их можно приобрести».





Артём Ежаков



