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13:10, 20 октября 2020 года

Практика привлечения иностранных студентов в регионы: дискуссионная площадка

23 октября в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Иностранные студенты в вузах России: ресурс развития региона».


Конференция пройдет в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение дополнительного профессионального образования руководителей и сотрудников международных служб образовательных организаций», проводимого в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» (государственный контракт № 02.244.11.0015 от 24.10.2019 г. РАНХиГС). 
 
Конференция организована Центром компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб российских образовательных организаций РАНХиГС совместно со Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС. 
 
Целью конференции является обсуждение лучших практик привлечения иностранных студентов на обучение в вузы Российской Федерации, обеспечения их обучения и пребывания, а также разработка предложений по их распространению. 
 
На конференции планируется обсудить инструменты привлечения в Россию иностранных обучающихся, особенности организации их обучения в российском вузе, условия создания комфортной социальной среды и особенности трудоустройства иностранных выпускников с учетом региональных особенностей. 
 
Спикерами Конференции выступят представители Россотрудничества, Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации, Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, ведущие ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российского Государственного университета туризма и сервиса, Московского государственного областного университета, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Орловского государственного университета экономики и торговли и работадатели.

Начало пленарного заседания запланировано 23 октября в 10:00, дискуссионные площадки начнут свою работу в 14:00.
 
К участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, преподаватели и студенты, сотрудники и руководители международных служб, работодатели и все заинтересованные данной проблематикой. 
 
Для участия в конференции в дистанционном формате необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/87149490366?pwd=dnlTK0g5TWRDSTNYNEhtdis4c09PQT09

Контактное лицо-представитель организатора: Щеголев Александр Владимирович, начальник научно-организационного отдела Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.



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