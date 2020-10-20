Практика привлечения иностранных студентов в регионы: дискуссионная площадка

23 октября в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Иностранные студенты в вузах России: ресурс развития региона».

Конференция пройдет в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение дополнительного профессионального образования руководителей и сотрудников международных служб образовательных организаций», проводимого в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» (государственный контракт № 02.244.11.0015 от 24.10.2019 г. РАНХиГС).



Конференция организована Центром компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб российских образовательных организаций РАНХиГС совместно со Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС.



Целью конференции является обсуждение лучших практик привлечения иностранных студентов на обучение в вузы Российской Федерации, обеспечения их обучения и пребывания, а также разработка предложений по их распространению.



На конференции планируется обсудить инструменты привлечения в Россию иностранных обучающихся, особенности организации их обучения в российском вузе, условия создания комфортной социальной среды и особенности трудоустройства иностранных выпускников с учетом региональных особенностей.



Спикерами Конференции выступят представители Россотрудничества, Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации, Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, ведущие ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российского Государственного университета туризма и сервиса, Московского государственного областного университета, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Орловского государственного университета экономики и торговли и работадатели.



Начало пленарного заседания запланировано 23 октября в 10:00, дискуссионные площадки начнут свою работу в 14:00.



К участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, преподаватели и студенты, сотрудники и руководители международных служб, работодатели и все заинтересованные данной проблематикой.

Для участия в конференции в дистанционном формате необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/87149490366?pwd=dnlTK0g5TWRDSTNYNEhtdis4c09PQT09



Контактное лицо-представитель организатора: Щеголев Александр Владимирович, начальник научно-организационного отдела Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.