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13:13, 20 октября 2020 года Иван Залогин рассказал об эффективности орловских постов контроля Глава регионального департамента здравоохранения озвучил свою точку зрения на сегодняшнем брифинге.





По словам Залогина, контрольно-учетные посты направлены на выявление болезни и недопущения развоза инфекции по регионам. Он отметил, что во время первой волны коронавируса такие проверки позволили отсрочить всплеск заболеваемости в регионе на несколько недель.

«Посты нужны, и те затраты, которые на них запланированы, не настолько велики, и направлены они в нужном направлении. Это правильное решение», - отметил руководитель областного департамента здравоохранения.





Артём Ежаков



