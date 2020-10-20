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13:22, 20 октября 2020 года Чаще всего орловцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний Статистику озвучил Иван Залогин во время сегодняшнего брифинга.





По словам главы областного департамента здравоохранения, основные причины смертей орловцев за восемь месяцев этого года не изменилась. Как и в 2019-м, на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, следом идет онкология, а за ней болезни органов пищеварения.





Артём Ежаков



