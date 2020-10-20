Вакцинация орловцев от гриппа осуществлена наполовину

Информацию озвучил Иван Залогин на сегодняшнем брифинге.

По словам руководителя областного департамента здравоохранения, на данный момент привито 220 тысяч человек при запланированном объеме в более чем 420 тысяч.



Мобильные прививочные бригады за минувшие выходные поставили укол около 450 орловцам. Это был первый уикэнд работы медиков в передвижных пунктах вакцинации. Как дополнительно отметил Иван Залогин, прививка детям в них не ставится.