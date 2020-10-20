Вакцинация орловцев от гриппа осуществлена наполовину

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13:33, 20 октября 2020 года
Вакцинация орловцев от гриппа осуществлена наполовинуИнформацию озвучил Иван Залогин на сегодняшнем брифинге.
По словам руководителя областного департамента здравоохранения, на данный момент привито 220 тысяч человек при запланированном объеме в более чем 420 тысяч.
Мобильные прививочные бригады за минувшие выходные поставили укол около 450 орловцам. Это был первый уикэнд работы медиков в передвижных пунктах вакцинации. Как дополнительно отметил Иван Залогин, прививка детям в них не ставится.
Артём Ежаков