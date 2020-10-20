В Орловской области зафиксировано 169 новых случаев коронавируса

Всего за период пандемии заразились 10 653 орловца, выздоровели – 8080.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2 429 человек. Количество смертей не изменилось и осталось на вчерашней отметке в 144 случая.



Всего в стране зафиксированы 16 319 новых факта заболевания COVID-19, 9 704 граждан выздоровели от болезни, скончались 269 человек.