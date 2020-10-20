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13:47, 20 октября 2020 года Контактных по коронавирусу школьников одного из орловских лицеев протестируют завтра Об этом на брифинге сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





В одном из классов общеобразовательного учреждения заболели трое школьников. Из прозвучавшей информации стало ясно, что контактировавших с больными одноклассников отправили на дистанционное обучение, но тестирование на инфекцию не проводят уже пять дней.



Как отметил Иван Залогин, ответственной больнице уже поступило соответствующее постановление о проведении 22 тестов. По словам главы депздрава, ситуация обычная – люди контактной категории тестируются на 8-10 день.





Артём Ежаков



