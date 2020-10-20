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14:05, 20 октября 2020 года Коронавирусные очаги в Орловской области перевалили за тысячу Эта статистика за все время пандемии.





Как отметил руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем брифинге, всего с начала эпидемии коронавируса на Орловщине было зафиксировано 1063 семейных очага COVID-19. За минувшую неделю прибавилось 62 таких домашних эпицентра, в них лечится 130 человек.





Артём Ежаков



